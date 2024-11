Gabri Veiga może wrócić do Europy. Trzy duże kluby zainteresowane

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Gabri Veiga

Powrót do Europy na horyzoncie

Gabri Veiga to piłkarz, który w przeszłości oczarował wielu kibiców swoimi świetnymi występami w Celcie Vigo. Obecnie reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Ahli, ale coraz więcej mówi się o jego powrocie do Europy. Kilka europejskich klubów wyraża zainteresowanie jego pozyskaniem. Mowa o Tottenhamie, SSC Napoli i Fiorentinie, które chcą sprowadzić do siebie 22-letniego Hiszpana.

Mimo gry w lidze saudyjskiej wciąż jest jednym z największych talentów hiszpańskiego futbolu. Jednak brak regularnej gry na najwyższym poziomie może zahamować jego rozwój. To z kolei otwiera możliwość jego powrotu do Europy, gdzie mógłby kontynuować rozwijanie swoich umiejętności w warunkach, w których jego potencjał mógłby zostać w pełni wykorzystany.

Tottenham jest zainteresowany pozyskaniem Veigi, ponieważ chcieliby wzmocnić swoją linię pomocy. Hiszpański pomocnik mógłby podnieść jakość zespołu.

Premier League znana jest ze swojego intensywnego tempa gry i wysokiego poziomu rywalizacji, więc byłaby doskonałym miejscem dla 22-latka, aby dalej rozwijać swój potencjał.

Z kolei obecny lider Serie A, SSC Napoli również wykazuje zainteresowanie młodym pomocnikiem. Klub z Neapolu, chce wzmocnić skład, aby utrzymać swoją pozycję w elicie. Hiszpan doskonale miałby pasować do systemu Napoli, dostarczając jakość i kreatywność.

W Fiorentinie Veiga mógłby konkurować w wymagającym środowisku, które pozwoliłoby mu doskonalić swoje umiejętności. Serie A to liga, która jest znana z kreatywnych pomocników, więc mogłaby stanowić idealne miejsce dla rozwoju zawodnika Al-Ahli.

