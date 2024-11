Rodri nie dla Realu Madryt? Hiszpan wybrał innego giganta

Rodri, zdobywca Złotej Piłki w przypadku opuszczenia Manchesteru City wolałby przenieść się do Barcelony niż do Realu Madryt - podaje El Nacional.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Priorytetem Rodriego jest powrót do La Liga

Rodrigo Hernandez znany również jako Rodri w jednym z ostatnich udzielonych wywiadów po zdobyciu Złotej Piłki zaskoczył, przyznając, że rozważy wszystkie opcje po zakończeniu obecnego sezonu.

Jego sytuacja jest jednak skomplikowana, ponieważ wciąż leczy kontuzję zerwania więzadła krzyżowego, co znacznie utrudni mu powrót na boisko w najbliższym czasie. Mimo to zasugerował możliwość opuszczenia Manchesteru City.

Rodri na Etihad Stadium spędził już ponad pięć lat, zdobywając wszystkie możliwe trofea. Hiszpan nie ukrywa, że chciałby spróbować nowego wyzwania w swojej karierze.

Rodri chciałby wrócić do Hiszpanii. FC Barcelona i Real Madryt monitorują jego sytuację i są gotowi do działania, gdy tylko będzie możliwość pozyskania go. Joan Laporta i Florentino Perez uważają hiszpańskiego piłkarza za jeden z priorytetowych celów transferowych.

Pomocnik zdaje się mieć jasno sprecyzowane preferencje. W przypadku opuszczenia City wolałby przenieść się na Camp Nou, a nie na Santiago Bernabeu.

Rodri uważa, że jego styl gry znacznie lepiej pasuje do drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Jest także bardziej zafascynowany projektem sportowym Barcelony niż Realu Madryt.

Ponadto gra w białych barwach byłaby w jego oczach zdradą wobec Atletico Madryt. W przeszłości klub odegrał kluczową rolę w jego rozwoju i pozwolił mu stać się piłkarzem światowej klasy.

