Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wrócił do ośrodka treningowego Manchesteru United w Carrington. Portugalczyk przybył ze swoim agentem Jorge Mendesem, aby porozmawiać o przyszłości w klubie. W tym samym czasie do centrum szkoleniowego przybył także Sir Alex Ferguson, przekazuje brytyjski The Athletic.

Cristiano Ronaldo jest już w Manchesterze

Portugalczyk we wtorek rano przybył do ośrodka treningowego Czerwonych Diabłów

W następnych dniach mają się odbyć rozmowy dotyczące napastnika

Jest szansa, że Cristiano Ronaldo zostanie w Manchesterze

Jednak, jak informują media, Alex Ferguson przybył do klubu na zebranie zarządu i nie uczestniczył w spotkaniu z Cristiano Ronaldo. O powrocie Portugalczyka do Anglii brytyjskie media informowały już w poniedziałek.

Ronaldo wciąż nie rozpoczął przygotowań do nowego sezonu z Manchesterem United, ponieważ zwlekał z powrotem do Anglii powołując się na problemy rodzinne. Zawodnik nie miał jeszcze okazji uczestniczyć w treningach pod wodzą nowego menedżera Erika ten Haga. Mimo to, United nadal upiera się, że Ronaldo nie jest na sprzedaż i będzie ważnym członkiem zespołu w sezonie 2022-23.

Wokół tej sprawy narasta coraz więcej wątpliwości. The Athletic twierdzi jednak, że istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że Cristiano Ronaldo zostanie na kolejny sezon w Manchesterze United.

Portugalczyk ma obecnie jeszcze rok kontraktu przed sobą z drużyną Czerwonych Diabłów. W najbliższym czasie ma dojść także do spotkania zawodnika z nowym szkoleniowcem United.

Drużyna Erika ten Haga otworzy nowy sezon Premier League meczem z Brighton, 7 sierpnia.

