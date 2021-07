Źródło: The Sun

Houssem Aouar to obiekt westchnień klubów z Premier League. Angielscy giganci mają ambitne plany na letnie okno transferowe, a jednym z nich jest pozyskanie francuskiego pomocnika.

Kluby z Premier League stoczą bój o francuskiego pomocnika

Houssem Aouar znalazł się na celowniku czterech angielskich klubów

Kwota transferu może wynieść około 25 milionów funtów

Francuski talent trafi do Premier League?

Olympique Lyon kolejny raz nie zdołał wywalczyć kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Les Gones w Ligue 1 zajęli czwarte miejsce, punkt za AS Monaco. Wobec tego klub może być chętny na sprzedanie swojego kluczowego zawodnika. Lyon opuścił już Memphis Depay, który przeniósł się do Barcelony.

Los Holendra może podzielić Houssem Aouar. 23-latek w minionym sezonie rozegrał 33 spotkania. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył cztery asysty. Już rok temu media informowały, że jego zatrudnieniem zainteresowani są Juventus, czy Real Madryt.

W tym oknie transferowym do gry wkraczają kluby z Premier League. Media najczęściej łączyły Francuza z Arsenalem oraz Tottenhamem. Kanonierzy szukają kogoś, kto zastąpi Daniego Ceballosa (Hiszpan wrócił z wypożyczenia do Realu). Z kolei Olympique Lyon i Tottenham łączą dobre relacje. Koguty zasilił już kiedyś Tanguy Ndombele.

Nowe ekipy chętne na zakontraktowanie Aouara to Liverpool oraz Manchester United. The Reds wciąż nie znaleźli piłkarza, który mógłby udanie zastąpić Georginio Wijnalduma (podpisał umowę z Paris Saint-Germain). Natomiast celem transferowym Czerwonych Diabłów jest Eduardo Camavinga. Jego sprowadzenie nie jest jednak pewne, więc na Old Trafford może trafić jego starszy rodak.

