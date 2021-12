Pressfocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Działacze Chelsea FC pogodzili się już z tym, że nie uda im się dogadać w sprawie nowej umowy z Antonio Ruedigerem. Władze The Blues rozpoczęły zatem zintensyfikowane poszukiwania jego następcy.

Na liście życzeń Chelsea FC są trzej środkowi obrońcy

The Blues najchętniej ściągnęliby z Leicester City, Wesleya Fofanę

W orbicie zainteresowań są także Jules Kounde i Matthijs de Ligt

Bez szans na porozumienie

Antonio Ruediger w dalszym ciągu nie dogadał się z Chelsea FC w sprawie nowej umowy i nic nie wskazuje na to, aby londyńskim działaczom udało się dojść do porozumienia ze swoim kluczowym zawodnikiem. Obrońca reprezentacji Niemiec wciąż jest niezadowolony z warunków finansowych proponowanych przez władze triumfatora Ligi Mistrzów, a “The Independent” zdążył już poinformować, że Ruediger dogadał się w sprawie transferu z Realem Madryt. Chcąc nie chcąc, klub ze Stamford Brigde musi pilnie rozglądać się za jego następcą.

Chelsea FC zagięła więc parol na Wesleya Fofanę, 20-letniego środkowego obrońcę Leicester City. 20-latek nie miał jeszcze okazji w tym sezonie zaprezentować swoich nieprzeciętnych umiejętności. Francuz doznał kontuzji więzadła strzałkowego oraz kostki w sparingu z Villarreal CF i cały czas pauzuje. The Blues jednak nie kupują kota w worku, wszak Fofana z bardzo dobrej strony pokazał się w Premier League w poprzednich rozgrywkach. W barwach Leicester City rozegrał w kampanii 2020/2021 28 meczów, będąc jednym z najlepszych obrońców w całej lidze angielskiej. Specjalistyczny portal transfermarkt.de wycenia go na 40 mln funtów.

Inni kandydaci na horyzoncie

Fofana to jednak nie jedyny kandydat do gry na środku obrony Chelsea. The Blues latem z pewnością w dalszym ciągu będzie starała się ściągnąć Julesa Kounde z Sevilla FC. Londyńczycy zabiegali o 23-latka już w ubiegłym oknie transferowym, ale klub z Andaluzji oczekiwał za swojego defensora niemniej niż 90 mln euro. Na celowniku Chelsea był również stoper Juventusu, Matthijs de Light, którego Stara Dama chętnie by się pozbyła z uwagi na jego wysokie zarobki. W przypadku Holendra, 6-krotni mistrzowie Anglii musieli jednak także obejść się smakiem.

