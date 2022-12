Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Chelsea prowadzi zaawansowane rozmowy z norweską drużyną Molde w sprawie podpisania kontraktu z napastnikiem Wybrzeża Kości Słoniowej, Davidem Datro Fofaną.

Chelsea szuka następcy Armando Broji

19-letni Fofana blisko transferu do zespołu The Blues

Zespół z Londynu zapłaci Molde 10 mln euro

Fofana wkrótce dołączy do Chelsea

The Athletic informuje, że Chelsea i Molde są bardzo blisko osiągnięcia porozumienia. The Blues mają zapłacić za Davida Fofanę około dziesięciu milionów euro. Według dzennikarzy 19-latek już niebawem dołączy do drużyny ze Stamford Bridge.

Warunki indywidualnego kontraktu wciąż nie zostały uzgodnione z zawodnikiem, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Fofana przeniesie się do zachodniego Londynu i zostanie pierwszym nabytkiem Grahama Pottera jako głównego menedżera Chelsea.

Wiadomość o nadchodzącym transferze Fofany pojawiła się krótko po tym, jak napastnik Armando Broja został niedawno wykluczony z gry do końca sezonu z powodu zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie podczas meczu towarzyskiego z Aston Villą.

Albański napastnik upadł w 19. minucie meczu w Abu Zabi, gdy zderzył się z Ezrim Konsą. Broja walczył z bólem, ale ostatecznie został zmieniony po dłuższej przerwie w grze.

Kontuzja Broji pozostawiła Chelsea z Kaiem Havertzem i Pierrem Emerickiem-Aubameyangiem jako jedynymi opcjami na pozycji numer dziewięć dla Grahama Pottera, dlatego od początku było jasne, że The Blues będą się rozglądać za dodatkowymi transferami.

W zeszłym sezonie Fofana strzelił 17 bramek w 29 występach dla Molde we wszystkich rozgrywkach. Sezon 2022-23 jego pierwszym w europejskich pucharach, ale zdobył już cztery bramki w 10 meczach Ligi Konferencji Europy (z uwzględnieniem czterech meczów kwalifikacji).

