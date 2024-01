PressFocus Na zdjęciu: Florin Purece

Oficjalnie: Florin Purece opuścił Termalikę Nieciecza

Bruk-Bet Termalica Nieciecza za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosiła pierwsze odejście. Szeregi pierwszoligowego klubu opuścił Florin Purece. Kontrakt 32-latka został rozwiązany za porozumieniem stron.

📄Kontrakt Florina Purece z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza został rozwiązany za porozumieniem stron. 🤝

W materiale grudniowa bramka Florina Purece z meczu z Wisłą Kraków, która zapewniła zwycięstwo ekipie "Słoni"! ▶️⤵️



Florin Purece trafił do Termaliki Nieciecza w styczniu 2018 roku. Przez blisko 2.5 roku występował w tym zespole, by później wrócić do rodzimej ligi. W lutym 2023 roku ponownie skrzyżowały się drogi Bruk-Betu z Rumunem.

W obecnie trwającym sezonie Fortuna 1 Ligi Florin Purece pojawił się dziewięciokrotnie na boisku. Nawet raz udało mu się wpisać na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji przeciwko Wiśle Kraków.

