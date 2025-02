Flick zablokował odejście. Ten piłkarz zostanie w Barcelonie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie zgodził się na sprzedaż Ferrana Torresa

W świecie futbolu decyzje trenerów mogą diametralnie odmienić losy zawodników. Ferran Torres w FC Barcelonie jest tego doskonałym przykładem. Wydawało się, że napastnik może opuścić klub w ramach reorganizacji składu, jednak Hansi Flick stanowczo się temu sprzeciwił.

Ferran Torres trafił do Blaugrany jako wielka nadzieja, ale jego forma wielokrotnie budziła duże wątpliwości, co nie wróżyło mu świetlanej przyszłości w klubie. Hansi Flick odmienił tę sytuację, dostrzegając w Hiszpanie ważne atuty. Wizja drużyny szkoleniowca sprawiła, że napastnik w ostatnim czasie stał się naprawdę istotną postacią.

Zarówno Deco, jak i Laporta, zmagający się z presją finansową, planowali sprzedaż Torresa. Flick miał jednak inny pogląd, widząc w zawodniku idealną alternatywę dla Roberta Lewandowskiego. Niemiec wykorzystuje umiejętności Hiszpana w końcówkach meczów, gdy zespół potrzebuje impulsu i większej ruchliwości w ataku.

Trzeba przyznać, że Ferran Torres wywiązuje się z tej roli znakomicie. Napastnik kilka razy zdobywał bramki, wchodząc na zaledwie kilkanaście minut spotkania. Hiszpan średnio trafia do siatki co 86 minut i jest to najlepsza średnia w drużynie. Dla porównania – Lewandowski zdobywa gola średnio co 87 minut.