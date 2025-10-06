Flick skreślił skrzydłowego Barcelony. Postawił na nim krzyżyk

Hansi Flick nie jest do końca zadowolony z postawy Roony'ego Bardghjiego. FC Barcelona już zimą najprawdopodobniej wyśle szwedzkiego skrzydłowego na wypożyczenie do innego klubu - poinformował kataloński serwis ElNacional.cat.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Media: Roony Bardghji uda się na wypożyczenie

Roony Bardghji podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeszedł z Kopenhagi do Barcelony za kwotę 2,5 miliona euro. Utalentowany Szwed miał być wartościowym zmiennikiem w formacji ofensywnej drużyny Dumy Katalonii, jednak jak dotąd nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Jak podaje kataloński serwis „ElNacional.cat”, szkoleniowiec ekipy Blaugrany – Hansi Flick – nie wyraża zadowolenia z postawy 19-latka. Niemiecki trener uważa, że młody skrzydłowy nie jest jeszcze gotowy, by regularnie występować w tak dużym klubie i sprostać ogromnej presji, jaka towarzyszy grze w zespole mistrza Hiszpanii.

W związku z tym, zdaniem wspomnianego portalu, Bardghji najprawdopodobniej zostanie wypożyczony do innej drużyny już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Zainteresowanie bardzo perspektywicznym zawodnikiem ma być spore, ponieważ mimo ograniczonych minut w stolicy Katalonii, wciąż uchodzi on za wielki talent. Niewykluczone, że mierzący 173 centymetry atakujący pozostanie w Hiszpanii i trafi do jednego z klubów La Ligi, gdzie mógłby systematycznie występować oraz nabrać większego doświadczenia. Dla Barcelony wypożyczenie byłoby szansą na rozwój piłkarza bez konieczności jego sprzedaży.

Roony Bardghji w barwach katalońskiego giganta rozegrał dotychczas zaledwie 4 spotkania, spędzając na boisku niespełna 140 minut. W tym czasie nie udało mu się ani zdobyć bramki, ani zanotować asysty. Urodzony w Kuwejcie reprezentant Szwecji zdecydowanie lepiej prezentował się wcześniej w duńskiej Kopenhadze, której koszulkę zakładał 84 razy, strzelając 15 goli i zaliczając 1 asystę. Kontrakt prawego napastnika z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Włodarze mistrzów ligi hiszpańskiej ciągle wiążą z nim nadzieje na przyszłość, choć czasowe rozstanie jest możliwym scenariuszem.