Flick poprosił Laportę o transfer. Tego napastnika chce w Barcelonie

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ibrahim Maza zapracował na transfer do Barcelony? Chce go sam Flick

FC Barcelona na nadchodzące lato ma jasny cel. Deco wraz z pionem sportowym muszą sprowadzić nowego napastnika. Transfer „dziewiątki” odbędzie się bez względu na to, jaką decyzję podejmie klub w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego. W gronie kandydatów jest wielu piłkarzy, a kolejne nazwiska regularnie są dopisywane do notesu dyrektora sportowego.

Ostatnio uwagę piłkarskiego świata skupia na sobie Ibrahim Maza. To 20-latek z Algierii urodzony w Berlinie, który na co dzień gra w barwach Bayeru Leverkusen. Co prawda w zespole Aptekarzy nie odgrywa kluczowej roli, ale błyszczy na Pucharze Narodów Afryki.

Razem z reprezentacją Algierii dotarł do fazy pucharowej, gdzie na początek czeka ich mecz z DR Konga. Maza podczas trzech spotkań w grupie zdobył dwie bramki i zanotował asystę, czym przyczynił się do zajęcia 1. miejsca w grupie. Jak donosi Don Balon, jego rozwój uważnie śledzi FC Barcelona. Co więcej, Hansi Flick miał przekazać Joanowi Laporcie, że to właśnie tego napastnika chce w drużynie.

O zainteresowaniu Katalończyków młodym napastnikiem wcześniej pisał m.in. Ekrem Konur. Dziennikarz dodał, że po piłkarza ustawiła się kolejka chętnych. Obserwują go nie tylko kluby z La Liga, ale także z Premier League, Serie A i Bundesligi.

Ibrahim Maza dołączył do Bayeru Leverkusen latem 2025 roku z Herthy Berlin za 12 milionów euro. W tym sezonie wystąpił w 21 meczach, w których zdobył 4 gole i zanotował 3 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.