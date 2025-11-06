Flick ma plan na Lewandowskiego. Chce go na kolejny sezon!

Barcelona planuje pożegnać po sezonie Roberta Lewandowskiego. Inaczej do tej sytuacji podchodzi Hansi Flick, który chciałby go w drużynie na dłużej - podaje "Actualite Barca".

fot. diebilderwelt Na zdjęciu: Hansi Flick i Robert Lewandowski

Flick przesądzi o przyszłości Lewandowskiego? Nie chce jego odejścia

Robert Lewandowski gra dla Barcelony od 2022 roku, a to pierwszy sezon, kiedy jego rola w drużynie się zmieniła. Nie jest już niekwestionowanym numerem jeden w ataku, a częściej wchodzi na boisko z ławki rezerwowych. O miejsce w składzie rywalizuje z Ferranem Torresem, a niekiedy na tej pozycji występuje też Marcus Rashford.

Kapitan reprezentacji Polski wciąż może grać na bardzo wysokim poziomie. W 11 meczach tego sezonu zdobył cztery bramki, ale warto pamiętać, że spędził na boisku w sumie niespełna 500 minut. Zapewne grałby więcej, ale miał już pewne problemy ze zdrowiem – urazów nabawił się jeszcze podczas letniej przerwy, a także przy okazji październikowego zgrupowania Biało-Czerwonych.

Wiele wskazuje na to, że obecny sezon jest jego ostatnim w barwach Barcelony. Umowa wygasa w połowie czerwca 2026 roku, a nikt z klubu do tej pory się z nim w tej sprawie nie skontaktował. Media spekulują na temat hitowego transferu, którym Blaugrana miałaby zastąpić polskiego napastnika. Marzeniem jest Julian Alvarez, a wśród alternatyw wymienia się Victora Osimhena czy Dusana Vlahovicia.

Zupełnie inaczej do tej sytuacji podchodzi Hansi Flick, który bardzo docenia współpracę z Lewandowskim. Jest wręcz skłonny zatrzymać go na jeszcze jeden sezon. Oczywiście rola Polaka uległaby zmianie – musiałby się zadowolić wyłącznie rolą rezerwowego. Gwarantuje natomiast drużynie wielkie doświadczenie i zmysł strzelecki, który jest nieoceniony.