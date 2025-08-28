Flick blokuje transfer. Nie chce stracić zawodnika

Hansi Flick nie chce jeszcze bardziej osłabiać kadry Dumy Katalonii. Czy Barcelona w końcówce okienka sprzeda ofensywnego pomocnika? Niemiecki trener blokuje taką możliwość, o czym donosi Helena Condis.

Hansi Flick

Flick próbuje przekonać wychowanka

Barcelona w trwającym okienku nie wzmocniła zespołu w znaczący sposób. Szeregi mistrzów Hiszpanii zasiliło tylko grzech zawodników – Joan Garcia, Roony Bardghji i Marcus Rashford. Natomiast z klubem ze stolicy Katalonii pożegnali się Pau Victor, Pablo Torre, Ansu Fati czy Inigo Martinez. Hansi Flick z pewnością liczył na większą aktywność klubu w kwestii transferów.

Dlatego Niemiec nie chce pozwolić, by Blaugrana pozbyła się kolejnego piłkarza. Szkoleniowiec był wyraźnie niezadowolony z powodu odejścia Inigo, a teraz musi walczyć o pozostanie Fermina Lopeza. 22-latek jest kuszony przez Chelsea. The Blues już złożyli ofertę za ofensywnego pomocnika. Barcelona może solidnie zarobić na sprzedaży wychowanka.

Flick jest świadomy, iż propozycja londyńczyków jest atrakcyjna finansowo dla klubu, jednak nie chce osłabiać drużyny. Trener Dumy Katalonii jest świadomy, iż w tym okienku nie może liczyć na kolejne wzmocnienia, dlatego blokuje potencjalne odejście dwukrotnego reprezentanta kraju. Helena Condis twierdzi, iż Niemiec przekazał Ferminowi, że ten jest potrzebny w jego zespole.

Teraz czas na decyzję samego piłkarza, który musi ustosunkować się do propozycji Chelsea i „próśb” swojego trenera.