Krzysztof Piątek aktualnie broni barw Fiorentiny, do której został wypożyczony z Herthy. CalcioMercato.com podaje, że władze Toskańczyków chcą zatrzymać reprezentanta Polski u siebie, ale chcą pozyskać zawodnika nie na wcześniej umówionych warunkach.

Wciąż niejasna jest przyszłość Krzysztofa Piątka

26-latek został wypożyczony z Herthy do Fiorentiny zimą

Klub z Włoch chce zatrzymać Polaka, ale jednocześnie ma zamiar renegocjować warunki wykupienia zawodnika

Co dalej z Piątkiem?

Krzysztof Piątek szybko wkomponował się do składu drużyny Vincenzo Italiano. Polski napastnik od momentu dołączenia do ekipy ze Stadio Artemio Franchi szybko stał się kluczową postacią ofensywy Violi. Piątek do włoskiej ekipy dołączył, mając wcześniej przez pół rok tylko jedną bramkę zdobyta w Hercie. Tymczasem w Serie A w ośmiu spotkaniach 26-latek strzelił trzy gole.

W związku z tym, że czasu do letniego okna transferowego coraz mniej, to nie milkną spekulacje dotyczące Il Pistolero i jego przyszłości. Fiorentina zdecydowała się w styczniu na wypożyczenie Piątka z opcją transferu definitywnego za 15 milionów euro. Okazuje się jednak, że włoski klub chciałby renegocjować warunki wykupienia Polaka.

Włoscy dziennikarze dotarli też do wiadomości, sugerujących, że Fiorentina chciałaby przedłużyć wypożyczenie z udziałem Piątka o kolejny rok. Kłopot w tym, że przedstawiciel Bundesligi nie jest takim rozwiązaniem zainteresowany.

Polski napastnik jest związany z Herthą kontraktem do 2025 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast 12 milionów euro.

