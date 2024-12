Fiorentina finalizuje transfer wewnątrz Serie A. Posiłki z Napoli

Sipa US / Alamy, Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Vicenzo Italiano / Antonio Conte

Folorunsho uda się na wypożyczenie do Fiorentiny

Fiorentina zakończyła miniony rok na wysoki 5. miejscu w Serie A. Podopieczni Vincenzo Italiano nabrali apetytu na sprawienie niespodzianki i włączyli się do gry o awans do Ligi Mistrzów. W drugiej części sezonu ma im w tym pomóc nowy gracz w środku pola.

Kilka dni temu Matteo Moretto informował, że Fiorentina utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami Michaela Folorunsho. Zawodnik Napoli ma być głównym celem transferowym Violi na zimowe mercato. We Florencji uważają go za piłkarza, który idealnie wpasuje się profilem w zespół Vincenzo Italiano. Co więcej, dziennikarz zasugerował, że Fiołki osiągnęły już porozumienie z otoczeniem reprezentanta Włoch. Do finalizacji transferu pozostaje zatem zgoda ze strony klubu spod Wezuwiusza.

Fabrizio Romano, czyli ekspert od piłkarskich transferów potwierdził doniesienia na temat przeprowadzki Folorunsho do Fiorentiny. 26-latek ma przenieść się na Artemio Franchi na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Na chwilę obecną transakcja przebiega zgodnie z planem i niebawem ma zostać sfinalizowana.

Folorunsho nie może liczyć na regularną grę w Napoli pod skrzydłami Antonio Conte. W aktualnej kampanii wystąpił tylko w 7 meczach, w których uzbierał łącznie 103 minuty. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Hellasu Werona, gdzie był jedną z gwiazd w klubie, zdobywając 5 goli w 34 spotkaniach.