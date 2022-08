fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot to zawodnik, który od dobrych kilku dni intensywnie jest łączony z transferem do Man Utd. Nowe wieści na temat Francuza pojawiły się na stronie internetowej GianlucaDiMarzio.com.

Adrien Rabiot to jeden z tych zawodników, który nie znajduje się w planach Massimiliano Allegriego w Juventusie

Nie milkną doniesienia na temat zmiany klubu przez Francuza

Strona internetowa GianlucadiMarzio.com daje do zrozumienia, że transakcja jest bardzo trudna do sfinalizowania

Trwają negocjacje w sprawie przyszłości Rabiota

Adrien Rabiot trafił do Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Reprezentant Francji nigdy jednak tak naprawdę nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W związku z tym piłkarz jest jednym z tych, któremu władze Starej Damy dają wolną rękę w poszukiwaniu klubu.

Rabiot w ostatnim czasie był łączony z przeprowadzką do Man Utd. Wydawało się, że kwestią czasu jest, kiedy zawodnik zamieni Serie A na Premier League. Strona internetowa GianlucaDiMarzio.com informuje jednak, że transakcja może ostatecznie nie dojść do skutku, bo zawodnik ma duże wymagania finansowe.

Rabiot niechętnie też pochodzi do tematu zmiany pracodawcy ze względu na to, że ekipa z Old Trafford nie będzie w sezonie 2022/2023 grać w Lidze Mistrzów. Tym samym Rabiot nie będzie miał okazji grać w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie w przypadku ewentualnej zmiany klubu.

27-latek to środkowy pomocnik, który w lidze włoskiej wystąpił łącznie w 94 meczach, notując w nich pięć trafień i sześć asyst. Aktualna umowa Rabiota z Juventusem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Jednocześnie klub z Turynu tego lata ma jedną z ostatnich okazji, aby zarobić na sprzedaży zawodnika. Rynkowa wartość Francuza to 17 milionów euro.

