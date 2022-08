Pressfocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot może tego lata zamienić Juventus na Manchester United. Wiadomo na jaką pensję w Premier League może liczyć Francuz.

Jest szansa, że Adrien Rabiot przestanie reprezentować Juventus

Francuz może trafić do Premier League

Manchester United wie już ile musiałby płacić pomocnikowi

Manchester United działa szybko

Nie ma żadnej wątpliwości, że Manchester United musi się wzmocnić podczas trwającego okna transferowego. Braki w drużynie Czerwonych Diabłów widzieliśmy w niedzielę podczas przegranego 1:2 meczu z Brighton. Dzień później The Athletic opublikował informację, że na Old Trafford pracują nad tym, aby do klubu trafił reprezentujący Juventus Adrien Rabiot.

Francuski pomocnik nie jest mile widziany w Turynie, ponieważ jego pensja nie jest adekwatna do jakości piłkarskiej, którą prezentuje Rabiot. Juventus chętnie rozstanie się z zawodnikiem, który nie ma zamiaru zostawać we Włoszech na siłę. Satysfakcjonująca go oferta i projekt sportowy sprawią, ze zmieni on barwy klubowe. Zdaje się, że może się to stać za niedługo.

Rabiot, któremu został rok kontraktu z Juventusem, oczekuje, że w Manchesterze United dostanie umowę ważną do 30 czerwca 2025 roku. Wiadomo też jakich zarobków chce Francuz. Za każdy sezon gry na Old Trafford miałby on dostać dziesięć milionów euro netto rocznie. Manchester United i Juventus negocjują kwotę odstępnego. Ta miałaby wynosić 20 milionów euro rocznie włącznie z wszelkimi bonusami. Rozmowy między stronami przebiegają szybko, więc są spore szanse na szybkie dopięcie wszystkich szczegółów transakcji.

