Sebastian Szymański zmienia barwy klubowe. Reprezentant Polski według informacji Sebastiana Staszewskiego z Interia.pl będzie kontynuował karierę w Feyenoordzie Rotterdam. Zawodnik ma w piątek podpisać porozumienie z nowym klubem.

Sebastian Szymański jest krok od zmiany klubu

Sebastian Staszewski z Interia.pl ujawnił, że w piątek reprezentant Polski zakotwiczy w Feyenoordzie

23-latek ma związać się z klubem z Eredivisie na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu

Szymański obrał szlak Jerzego Dudka

Sebastian Szymański trafi do Feyenoordu Rotterdam na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego. Piłkarz do Holandii ma wylecieć już w czwartek. Warto zaznaczyć, że propozycja z przedstawiciela Eredivisie nie była jedyną dla zawodnika.

Szymański miał też oferty z niemieckiej Herthy Berlin, czy tureckich klubów takich jak Besiktas, czy Galatasaray. Najatrakcyjniejsza opcja dla piłkarza była jednak do finalisty ostatniej edycji Ligi Konferencji Europy.

Ofensywny pomocnik w ostatnim sezonie bronił barw Dynamo Moskwa, do którego trafił z Legii Warszawa latem 2019 roku. Suma transakcji wyniosła wówczas 5,5 miliona euro. Chociaż zawodnik ma kontrakt ważny z rosyjskim klubem do 2026 roku, to od dłuższego czasu jasne było, że w kolejnej kampanii Szymański nie będzie grał w ekipie z Moskwy. Wpływ na to miała agresja rosyjska na Ukrainę.

W ostatnim sezonie 15-krotny reprezentant Polski wystąpił w 31 meczach. Zanotował w nich sześć trafień i dziewięć asyst.

Szymański nie będzie pierwszym Polakiem w ekipie z Rotterdamu. W przeszłości w tej ekipie z powodzeniem grali Jerzy Dudek, czy Tomasz Rząsa.

