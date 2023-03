Pressfocus Na zdjęciu: Joao Felix

Chelsea wykupi Felixa? Portugalczyk zabrał głos

Chelsea potrzebowała zimą wzmocnić ofensywę. Z pomocą przyszedł jej Joao Felix, który trafił do Londynu na półroczne wypożyczenie. Portugalczyk strzelił na razie tylko jednego gola, ale robi dobre wrażenie. The Blues myślą o jego transferze definitywnym.

Sprawę przenosin do Chelsea na stałe, skomentował sam zainteresowany. – Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Zobaczymy, co się wydarzy – odpowiedział Felix w kontekście tego, czy brak Ligi Mistrzów sprawi, że nie zechce on pozostać w Chelsea.

– Myślę, że tego potrzebowałem. Kiedy opuszczałem Atlético, myślałem, że to dobre dla mnie i dla nich. To była idealna okazja, żeby spróbować czegoś innego. Zawsze starałem się dać z siebie wszystko i czasem nie wychodziło. Tak więc musiałem coś zmienić, żeby sprawy zaczęły układać się inaczej. Myślę, że to wypożyczenie jest dla mnie ważne i cieszę się, że tu gram – skomentował wypożyczony z Atletico Portugalczyk.

