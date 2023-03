Źródło: The Sun

Chelsea będzie aktywna w letnim oknie transferowym. Do Londynu tak jak w ostatnich miesiącach, mają trafić zawodnicy ze ścisłego topu.

Fani Chelsea powinni latem uważnie śledzić ruchy londyńczyków

Todd Boehly zamierza być aktywny latem

Klub planuje transfery dwóch światowej klasy zawodników

Chelsea znów zaszaleje na rynku transferowym

W tabeli Premier League Chelsea znajduje się dopiero na dziesiątym miejscu. Londyńczycy do czwartego Tottenhamu tracą aż 11 punktów. Właściciel The Blues Todd Boehly, widzi konieczność kontynuowania wzmacniania drużyny. Kolejne ruchy nastąpią już latem.

Intencją Chelsea jest definitywny transfer Joao Felixa, który aktualnie przebywa w Londynie na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madryt. Portugalczykowi brakuje goli, ale robi on dobre wrażenie. Drugi cel The Blues to łączony od dawna z Chelsea Declan Rice.

Z konta londyńczyków w ostatnich oknach transferowych ubyło około 500 milionów funtów. Chelsea, aby zdobyć fundusze, może pozbyć się takich zawodników jak: Mason Mount, Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Conor Gallagher, a także Hakim Ziyech.

