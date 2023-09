Joao Felix znajduje się w znakomitej formie po transferze do Barcelony, a media już pytają o jego przyszłość. Portugalczyk dość spokojnie odpowiada, że wszystko rozstrzygnie się po sezonie między Barceloną i Atletico.

IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Joao Felix

Felix został na jeden sezon wypożyczony do Barcelony

Portugalczyk udanie rozpoczął przygodę w Katalonii

Media spekulują nad jego przyszłością

Felix skomentował swoją przyszłość w FC Barcelonie

Joao Felix latem dopiął swego i w ostatniej chwili został wypożyczony z Atletico Madryt do FC Barcelony. Umowa nie zawiera jednak klauzuli wykupu, dlatego jego przyszłość pozostaje niejasna. Portugalczyk zaliczył znakomite wejście do drużyny Dumy Katalonii, a media już zastanawiają się, jaki los czeka go po zakończeniu sezonu.

– Ode mnie zależy tylko tyle, jak zakończę ten sezon. Później to Barcelona będzie musiała negocjować z Atleti i od Atleti zależy, czy będzie chciało ułatwić sprawę, czy nie. Wykonuję swoją pracę na boisku, staram się dać z siebie wszystko, aby w końcu chcieli mnie pozyskać – przyznał Felix w rozmowie z Mundo Deportivo.

– Ktokolwiek czuje się źle, musi zmienić miejsce. Nie dostosowałem się do pomysłów Atletico i trenera, ale zawsze starałem się dawać z siebie wszystko, co w mojej mocy – odparł z kolei Felix na pytanie o przeszłość w stolicy Hiszpanii.

