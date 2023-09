Jadon Sancho został odsunięty od składu Manchesteru United i niewykluczone, że zimą zmieni otoczenie. BILD donosi jednak, że nie ma tematu powrotu gwiazdora do Borussii Dortmund.

IMAGO / Simon Davies Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho jest w konflikcie z Erikiem ten Hagiem

Anglik został odsunięty od składu United

Zimą skrzydłowy może opuścić Old Trafford

BVB nie jest zainteresowana powrotem Sancho

Jadon Sancho nie ma łatwych relacji z Erikiem ten Hagiem. Między tą dwójką doszło do kłótni, która wypłynęła do opinii publicznej, a wokół Manchesteru United zrobiła się gęsta atmosfera.

Mówi się, że zawodnik United w styczniu może opuścić klub. Media już zdążyły połączyć go z transferem do FC Barcelony, ale pojawiły się także spekulacje na temat ewentualnego powrotu do Borussii Dortmund.

Sancho występował w ekipie z Signal Iduna Park w latach 2017-2021 i był jedną z większych gwiazd tego zespołu w tamtym okresie. BILD uważa jednak, że niemiecki klub obecnie nie rozważa powrotu Anglika i ten transfer jest mało prawdopodobny.

🚨 Borussia Dortmund have NO interest in re-signing Manchester United winger Jadon Sancho.



(Source: BILD) pic.twitter.com/TE6FZh3SGl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 21, 2023

Wszystko wskazuje na to, że jeśli Sancho nie pogodzi się Erikiem ten Hagiem i nie wróci do składu Czerwonych Diabłów to w najbliższym czasie będziemy świadkami sagi transferowej z udziałem Anglika.

