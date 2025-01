Felix jednak nie dla Milanu? To byłby sensacyjny zwrot akcji

MB Media Solutions / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix i Enzo Maresca

Fenerbahce chce przechytrzyć Milan

Jak już pisaliśmy AC Milan jest zainteresowany pozyskaniem Joao Felixa. Jednak jak się okazuje portugalski napastnik może dołączyć do Fenerbahce, zespołu prowadzonego przez rodaka zawodnika Chelsea, Jose Mourinho.

Choć były zawodnik m.in. Atletico i Barcelony rozważa opcję gry w drużynie Rossonerich, musiałby tam walczyć o miejsce w składzie. Natomiast pod wodzą Mourinho, mógłby mieć zagwarantowaną pozycję w wyjściowej jedenastce.

Jeśli chodziłoby o transfer definitywny, Joao Felix nie miałby wątpliwości i zapewne wybrałby Milan. Jednak w przypadku wypożyczenia na najbliższe sześć miesięcy, przenosiny do Stambułu mogą być dla niego atrakcyjną opcją, aby spróbować odbudować swoją formę poprzez regularne występy.

Trener Chelsea, Enzo Maresca chciałby, żeby Portugalczyk znalazł sobie nowy klub przed zamknięciem zimowego okienka transferowego. Felix wystąpił dotąd w 19 meczach, zdobywając 7 bramek i notując 2 asysty.

Opcja z Turcji pojawiła się niespodziewanie, jednak Mourinho uważa, że sprowadzenie swojego rodaka może być kluczowym wzmocnieniem swojej drużyny.

Felix pierwsze kroki w seniorskiej karierze stawiał w Benfice. W 2019 roku trafił do Atletico, które zapłaciło za niego aż 127 milionów euro. Nie spełnił on jednak pokładanych w nim oczekiwań i po wypożyczeniach do Chelsea, a później Barcelony, latem przeniósł się do The Blues za 50 milionów euro.

