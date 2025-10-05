Goncalo Feio znów w Ekstraklasie? Ten klub dalej o nim myśli

Goncalo Feio pozostaje bez pracy i jest łączony z powrotem do Ekstraklasy. Były trener Legii Warszawa wciąż jest kandydatem dla Radomiaka Radom - twierdzi Tomasz Włodarczyk w programie na kanale Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Radomiak myśli o Feio. Zmiany póki co nie będzie

Goncalo Feio jeszcze w zeszłym sezonie odpowiadał za wyniki Legii Warszawa. W stolicy liczono na nowy kontrakt, ale strony nie doszły do porozumienia, co poskutkowało rozstaniem. Portugalczyk błyskawicznie znalazł zatrudnienie we francuskim drugoligowcu – dołączył do drużyny USL Dunkierki, ale równie szybko ją opuścił. W nowym środowisku nie przepracował nawet miesiąca.

Od połowy lipca Feio pozostaje więc bez nowego klubu. Choć swego czasu deklarował, że nie będzie prowadził w Polsce innych drużyn niż Legii Warszawa, media wciąż łączą go z powrotem do Polski. Zdaniem dziennikarzy idealnie pasowałby do Radomiaka Radom, gdzie nie brakuje zawodników, którzy rozmawiają w języku portugalskim i mógłby się z nimi dobrze dogadać.

Radomiak faktycznie rozważa Feio jako nowego trenera, ale do zmiany w najbliższym czasie na pewno nie dojdzie. Tomasz Włodarczyk potwierdził, że były szkoleniowiec Legii Warszawa znajduje się na liście życzeń klubu z Radomia, natomiast zwycięstwo z Zagłębiem Lubin pozwoliło Joao Henriquesowi odetchnąć.

Zwolnienie Henriquesa w tym momencie nie jest realnym tematem. Radomiak miał świetny początek sezonu, ale potem wpadł w kryzys. Trener zdołał go przetrwać, a ostatnie trzy mecze to siedem zdobytych punktów.