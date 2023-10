IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Ian Maatsen

FC Barcelona poszukuje wzmocnień na pozycję lewego obrońcy

Klub prawdopodobnie całkowicie skreślił Marcosa Alonso

Duma Katalonii postara się o pozyskanie Iana Maatsena z Chelsea

Ian Maatsen na celowniku FC Barcelony

Marcos Alonso wystąpił w tym sezonie w zaledwie czterech meczach, spędzając na boisku tylko 159 minut. To bez wątpienia rozczarowujący wynik dla zawodnika, który miał aspirację do gry w pierwszym składzie reprezentacji Hiszpanii. Możliwe, że 32-latek zdecyduje się na ruch zimą, aby spróbować wrócić do kadry La Furja Roja. Według Fichajes zainteresowana sprowadzeniem Alonso jest Aston Villa.

W tej sytuacji FC Barcelona powoli rozgląda się za następcą Hiszpana. Jak informuje hiszpański Sport, na radarze Dumy Katalonii znalazł się Ian Maatsen z Chelsea. Zawodnik również nie może liczyć na regularną grę, ale jest uznawany za bardzo dobrze zapowiadającego się piłkarza.