FC Barcelona podczas letniego okna transferowego w 2025 roku będzie chciała sprowadzić do klubu Floriana Wirtza. Jak podaje Mundo Deportivo niemiecki pomocnik jest marzeniem Deco.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Florian Wirtz celem Barcelony na lato 2025, Deco o nim marzy

FC Barcelona do nowego sezonu przystąpi z ogromnymi nadziejami, że przyszłość będzie znacznie lepsza niż to, co prezentowali w ubiegłej kampanii. Pomóc w realizacji tego zadania ma nowy trener, którym został Hansi Flick. Niemiec zastąpił na stanowisku Xaviego, który ze względu na swoje wypowiedzi stracił zaufanie Joana Laporty. Nowy opiekun Dumy Katalonii z pewnością oczekuje wzmocnień, a dyrektor sportowy już pracuje nie tylko nad transferami w najbliższych miesiącach, ale również w perspektywie przyszłego roku.

Mundo Deportivo na okładce piątkowego wydania poinformowało o tym, że marzeniem Deco jest sprowadzenie do Barcelony Floriana Wirtza. Jeśli tylko Katalończycy uporają się z problemami finansowymi i znajdą odpowiednie fundusze, latem 2025 roku zrobią wszystko, aby utalentowany pomocnik trafił pod skrzydła Hansiego Flicka w Blaugranie. Dziennikarz Fernando Polo wskazuje również na fakt, że w powodzeniu dużej transakcji pomóc mogą dobre stosunki przedstawicieli hiszpańskiego klubu z dyrektorami Bayeru Leverkusen.

Aktualnie 21-latek po fantastycznym sezonie wyceniany jest na 130 milionów euro. Taka kwota w znacznym stopniu utrudnia Deco i Barcelonie zrealizowanie swojego wymarzonego transferu. W zakończonych rozgrywkach zagrał w 49 spotkaniach, w których strzelił 18 goli i zanotował 20 asyst.