FC Barcelona wyceniła gwiazdę. PSG poważnie zainteresowane

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

PSG poznało cenę za Gaviego

Gavi to piłkarz, który budzi coraz większe wątpliwości. Hiszpan obecnie nie jest czołową postacią w drużynie Hansiego Flicka, co przyczynia się do powstawania coraz nowszych spekulacji transferowych. Według najnowszych doniesień odejście pomocnika jest możliwe, ale pod pewnym warunkiem.

Jak się okazuje, FC Barcelona rozważy sprzedaż zawodnika, jeśli do klubu wpłynie odpowiednia oferta. Deco i Joan Laporta ustalili, że będzie to 80 milionów euro. Transferem Gaviego szczególnie zainteresowane jest PSG, mające w swoich planach wzmocnienie środka pola. Fanem talentu 20-latka jest sam Luis Enrique, u którego przecież Hiszpan debiutował w reprezentacji narodowej.

W ostatnich miesiącach Gavi utracił rolę nietykalnego w zespole FC Barcelony. Aktualnie Hansi Flick chętniej stawia na innych zawodników i właśnie dlatego może dojść do rozstania obu stron. Rzecz jasna na ten moment trudno to sobie wyobrazić, ale jeśli sytuacja się nie zmieni, to piłkarz raczej nie będzie chciał pełnić roli rezerwowego.

W tym sezonie Gavi wystąpił w 24 meczach, przebywając na boisku przez 894 minuty. Pod względem minut jest to gorszy wynik niż w poprzednim sezonie, który w większości poszedł na straty przez kontuzję.