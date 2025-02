FC Barcelona wiele lat temu chciała sprowadzić Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w rozmowie z Edu Aguirre z El Chiringuito wyjawił, dlaczego nie doszło do transferu.

Źródło: El Chiringuito / Edu Aguirre

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo mógł grać dla FC Barcelony

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jedna z największych legend Realu Madryt i właśnie z tym klubem głównie kojarzy się Portugalczyk. Jednak historia mogła się potoczyć zupełnie inaczej, bo przed laty gotowa na sprowadzenie CR7 była FC Barcelona.

W rozmowie z Edu Aguirre z El Chiringuito Cristiano Ronaldo wyjawił więcej szczegółów odnośnie niedoszłego transferu do FC Barcelony. Gwiazdor Al-Nassr przyznał, że do przenosin na Camp Nou mogła dojść na samym początku jego kariery, gdy jeszcze występował w barwach Sportingu CP.

– Tak, miało to miejsce, gdy grałem w Sportingu Lizbona i miałem okazję dołączyć do różnych klubów, jednym z nich była Barcelona – potwierdził Portugalczyk.

– Pamiętam, że byłem z osobą z Barcelony, która chciała mnie podpisać, ale to się nie wydarzyło. Chcieli mnie ściągnąć, ale to byłoby na następny rok. Potem przyszedł klub taki jak ten [Manchester United] i natychmiast podpisał ze mną kontrakt. Wiecie, jak szybko wszystko się zmienia w piłce nożnej – powiedział.

Cristiano Ronaldo trafił do Manchesteru United w sierpniu 2003 roku. Wówczas Czerwone Diabły zapłaciły za niego 19 milionów euro. Po sześciu latach na Old Trafford Portugalczyk stał się bohaterem jednego z największych transferów w historii, zamieniając Man Utd na Real Madryt za 94 miliony euro.