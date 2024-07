FC Barcelona szuka wzmocnień w Rosji. Chce pomocnika Zenitu

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marcus Wendel Valle da Silva

Wendel znalazł się na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona na swojej transferowej liście życzeń ma wielu pomocników. W ostatnich tygodniach najczęściej wymieniany jest Joshua Kimmich czy Mikel Merino. W obu przypadkach Katalończycy nie są jednak faworytami do pozyskania gwiazd odpowiednio Bayernu Monachium i Realu Sociedad, co w dużym stopniu ma związek z problemami finansowymi. Blaugrana najpierw musi dokonać sprzedaży swoich graczy, a w tym czasie mogą zareagować inne kluby. Zdaniem “Marki” to Atletico wygra wyścig po reprezentanta Hiszpanii, a Kimmich jest łączony między innymi z Manchesterem City.

Z tego powodu FC Barcelona zwróciła swoją uwagę na pomocnika Zenitu St. Petersburg, Wendela, jako alternatywne wzmocnienie środka pola, jeśli nie uda się podpisać umowy z zawodnikiem, którego traktują priorytetowo, donosi “Sport”.

26-letni Wendel rozpoczął swoją karierę we Fluminense, a następnie przeniósł się do Europy w styczniu 2018 roku, dołączając do Sportingu Lizbona. W lecie 2020 roku podpisał kontrakt z Zenitem. Brazylijski pomocnik ma na swoim koncie ponad 120 występów dla rosyjskiego klubu, zdobywając 20 bramek i notując 25 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, ale klub jest otwarty na jego sprzedaż za kwotę około 20 milionów euro. Galatasaray również jest zainteresowany 26-letnim pomocnikiem, ale nie jest gotowy spełnić żądań finansowych Zenitu.

Wendel jest atrakcyjną opcją dla zarządu Barcelony pod kątem finansowym. W tym momencie traktowany jest jednak jedynie jako plan B i stanowi solidną alternatywę w przypadku fiaska negocjacji z innymi graczami.

