Atletico wygra wyścig z Barceloną o reprezentanta Hiszpanii

FC Barcelona wyraża silne zainteresowanie gwiazdą Realu Sociedad, Mikelem Merino, i planuje podjąć działania w sprawie jego transferu. "Marca" informuje jednak, że do gry wkroczyło Atletico Madryt, które może uprzedzić Dumę Katalonii.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Merino

Merino wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym

Zgodnie z informacjami podanymi przez “Markę”, Atletico Madryt również jest zainteresowane pozyskaniem Mikel Merino z Realu Sociedad. Klub poszukuje zastępcy dla Saula Nigueza, który przeniósł się do Sevilli, a Diego Simeone, menedżer Los Rojiblancos, jest wielkim fanem umiejętności Merino. Kontrakt pomocnika z Realem Sociedad wygasa latem 2025 roku, co sprawia, że jego transfer jest bardzo realny.

Merino mógłby od razu stać się zawodnikiem podstawowego składu, a Atletico może złożyć odpowiednią ofertę, która skusi go do transferu. Rojiblancos nie muszą czekać na spełnienie zasad finansowego fait play, jak w przypadku Barcelony, dlatego są obecnie faworytami do pozyskania gracza Realu Sociedad.

Hiszpańskie kluby muszą jednak uważa również na zainteresowanie ze strony Arsenalu. Mikel Arteta jest wielkim admiratorem reprezentanta HIszpanii i chętnie widziałby go w swoich szeregach. Merino to wszechstronny zawodnik, który mógłby wnieść wiele jakości do zespołu Kanonierów. W mediach pojawiły się nawet doniesienia, że Arteta osobiście będzie namawiał gracza Realu na transfer.

Mikel Merino jest wyceniany na około 50 milionów euro. Z jednej strony jego wartość jest obniżona ze względu na wygasający kontrakt, z drugiej zainteresowanie wielu klubów działa na korzyść Realu Sociedad.

