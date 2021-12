Źródło: Diario AS

Juventus FC nie kwapi się, aby wykupić na stałe Alvaro Moratę z Atletico Madryt. Chętnych na reprezentanta Hiszpanii jednak nie brakuje. Najnowsze informacje mediów sugerują, że doświadczony napastnik jest jednym z celów FC Barcelony.

FC Barcelona pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami składu, twierdzi Dario AS

Xavi Hernandez według najnowszych doniesień mediów bardzo chce Alvaro Morata

29-latek broni aktualnie barw Juventusu, do którego został wypożyczony z Atletico Madryt

FC Barcelona odciąży Atletico i Juve?

Juventus FC pozyskał Alvaro Moratę we wrześniu 2020 roku na wypożyczenie, za które zapłacił 20 milionów euro. Zawodnik w ekipie z Turynu ma być według uzyskanego porozumienia do końca trwającej kampanii i nie zapowiada się na to, aby przygoda Hiszpana ze Stara Damą trwała dłużej.

W tym sezonie Morata wystąpił w 18 spotkaniach ligowych, w których zdobył pięć bramek. Oczekiwania względem skuteczności piłkarza były większe. Wygląda zatem na to, że wkrótce napastnik będzie musiał szukać sobie nowego klubu.

Niewykluczone, że kolejnym przystankiem w karierze Moraty będzie Barcelona. Katalończycy już ściągnęli Erica Garcię i Ferrana Torresa, ale myślą o kolejnych wzmocnienia. Na celowniku Blaugrany jest właśnie były napastnik Chelsea.

Morata podobno przekazał działaczom Juventusu, że chce odejść w styczniu. Mało prawdopodobne jest, aby zawodnik wrócił do Atletico Madryt, skąd został wypożyczony. Dario AS przekonuje, że o zawodnika może zabiegać FC Barcelona.

Aby przeprowadzka Hiszpana do ekipy z Camp Nou doszła do skutku, to najpierw Barcelona musi uporać się ze swoimi kłopotami z pensjami. Ponadto zgodę na tego typu transakcję muszą wyrazić działacze Atletico i Juventusu. W grę ma wchodzić półroczne wypożyczenie.

