FC Barcelona potwierdza pierwszy letni transfer

FC Barcelona dokonała pierwszego wzmocnienia w letnim okienku transferowym, pozyskując Pau Victora z Girony. Klub z Katalonii ogłosił, że zawodnik podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pau Víctor

Pau Victor wzmocnił ofensywę FC Barcelony

Pau Victor spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w Barça Atletic, gdzie wyróżnił się jako najlepszy strzelec trzeciej ligi, zdobywając 20 goli. Jego znakomita forma prawie zapewniła drużynie rezerw Barcelony awans. Duma Katalonii miała możliwość wykupu zawodnika za 3 miliony euro, jednak klauzula ta wygasła w kwietniu. Ostatecznie udało się wynegocjować nową kwotę transferu wynoszącą około 2,5 miliona euro plus dodatki.

Pau Victor, który może grać na każdej pozycji w linii ataku, dołącza teraz do pierwszego zespołu pod wodzą trenera Hansiego Flicka. Podpisanie pięcioletniego kontraktu do 2029 roku świadczy o długoterminowych planach klubu wobec 22-letniego napastnika. Victor będzie pełnił rolę rezerwowego dla Roberta Lewandowskiego, co daje mu szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia u boku reprezentanta Polski.

Pau Victor ma nadzieję, że jego przejście do pierwszej drużyny Barcelony przyniesie mu nowe możliwości i pozwoli na dalszy rozwój kariery. Jego wszechstronność i zdolność do gry na różnych pozycjach ofensywnych mogą okazać się kluczowe dla zespołu, zwłaszcza w przypadku rotacji i kontuzji. Nowy menedżer Hansi Flick z pewnością będzie liczył na młodego napastnika, który wzmocni rywalizację w ataku i zapewni drużynie większą głębię składu.

