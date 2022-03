Dramat Włochów. Przyczyny kompromitacji ekipy Manciniego

PressFocus Na zdjęciu: Radość reprezentantów Macedonii

Brak reprezentacji Włoch na katarskim mundialu to bez wątpienia największa sensacja eliminacji. Drużyna Roberto Manciniego z marzeniami o występie w mistrzostwach świata pożegnała się w czwartkowy wieczór, kiedy przegrała u siebie 0:1 z Macedonią Północną.

Po raz drugi z rzędu reprezentacja Włoch nie awansowała do finałów mistrzostw świata

Mistrzowie Europy w barażowym meczu sensacyjnie przegrali z Macedonią Północną

Przyczyn kompromitacji włoskiej drużyny jest kilka

Mundial ponownie nie dla Włochów

Aktualnych mistrzów Europy na mundialu zabraknie po raz drugi z rzędu. Przed poprzednimi mistrzostwami świata Włochom na przeszkodzie stanęła Szwecja. Teraz rozmiary kompromitacji są jeszcze większe.

Czwartkowe wydarzenia w Palermo w felietonie na SerieA.pl podsumowują dziennikarze Eleven Sport – Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

“Złe decyzje personalne zbiegły się w czasie ze słabszą formą tych zawodników, którzy w kadrze grali regularnie. Najlepszego czasu nie przeżywał ostatnio Nicolo Barella grając w Interze, a i Gianluigi Donnarumma w PSG nie miał najłatwiejszych dni. Jeśli dodamy jeszcze nieobecność kontuzjowanego Federico Chiesy i brak jakiejkolwiek alternatywy taktycznej, która zrekompenowałaby jego absencję (o Spinazzoli już nawet nie wspominamy, bo Włosi daliby wiele, by mieć go zdrowego i w takiej dyspozycji, jak na Euro), to zwyczajnie nie mogło się to skończyć dobrze” – piszą.

Cały tekst “Katastrofa na własne życzenie. Włosi znów obejrzą mundial tylko w telewizji” przeczytasz na Seriea.pl.