fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah według najnowszych doniesień La Gazzetta dello Sport znalazł się na celowniku Juventusu. Klub z Turynu podobno nawiązał już kontakt z pełnomocnikami reprezentanta Egiptu.

La Gazzetta dello Sport ujawniła, że Juventus zaczął wstępne rozmowy ze świtą Mohameda Salaha

Egipcjanin jest postrzegany jako kandydat do zastąpienia Paulo Dybala

29-latek ma umowę z Liverpoolem do 2023 roku

Salah wróci do Serie A?

Mohamed Salah aktualnie jest zawodnikiem Liverpoolu, do którego trafił w 2017 roku. 29-latek dołączył do ekipy z Premier League z AS Roma za ponad 40 milionów euro.

Tymczasem najnowsze wieści La Gazzetta dello Sport sugerują, że piłkarz znalazł się jednym z kandydatów do zastąpienia Paulo Dybali w Juve. Argentyńczyk nie doszedł do porozumienia z władzami Starej Damy w sprawie nowej umowy, więc zaczęły się spekulacje, kto może zastąpić do teamu z Allianz Stadium.

Rynkowa wartość Salaha wynosi 100 milionów euro, co sprawia, że dla Juve pozyskanie takiego zawodnika nie będzie łatwe. Tym bardziej że Egipcjanin zarabia ponad 11 milionów euro rocznie w Liverpoolu, co może być nie do przebicia dla działaczy Bianconerich.

We Włoszech decyzją rządu jest co prawda ustalone, że obcokrajowcy przez pięć lat mogą liczyć na niższe podatki. Niemniej nawet to rozwiązanie może okazać nic nie warte dla Juve. Jednocześnie i tak Egipcjanin może być poza zasięgiem finansowym dla klubu z Turynu.

Za transferem Salaha do Juventusu mogłoby natomiast przemawiać to, że zawodnik w przeszłości występował już w Serie A. Egipcjanin bronił barw Fiorentiny, czy Romy. W lidze włoskiej wystąpił łącznie w 81 meczach, w których zdobył 35 bramek.

Czytaj więcej: Salah na liście życzeń Juventusu