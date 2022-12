fot. PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay to zawodnik, który niechętnie podchodzi do planu FC Barcelony, chcącej sprzedać Holendra. Jednocześnie sternicy Blaugrany coraz bardziej obawiają się o przyszłość piłkarza.

Wciąż niejasna jest przyszłość Memphisa Depaya

FC Barcelona chce sprzedać Holendra, ale zawodnik ma inne podejście do sytuacji

Obecna umowa 28-latka wygasa z końcem czerwca 2023 roku

Jaki los czeka Memphisa Depaya?

Memphis Depay ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2023 roku. W ostatnim czasie nie milkną spekulacje na temat przyszłości zawodnika. Nowe wieści w sprawie przekazała Marca.

Hiszpańscy dziennikarze przekonują, że władze Katalończyków są cały czas w kontakcie z piłkarzem, który odrzuca wszelkie oferty, które do niego trafiają. Depay przekonuje, że jest otwarty na zmianę pracodawcy, ale dopiero latem przyszłego roku.

Ciekawe jest natomiast to, że inne podejście do sprawy niż zarząd klubu ma sztab szkoleniowy. Xavi Hernandez jest zadowolony z postawy reprezentanta Holandii, licząc jednocześnie na jego dobrą dyspozycję. Inny plan względem Holendra ma jednak klub.

Jeśli transfer z udziałem Depaya stałby się faktem, to poszczególni piłkarze mogliby liczyć na podpisanie nowych kontraktów. Jasne jest również to, że decydenci Barcelony nie chcą dopuścić do sytuacji, aby piłkarz zmienił klub na zasadzie wolnego transferu.

28-latek w tym sezonie wystąpił w dwóch spotkaniach La Liga, strzelając w nich jednego gola. Spędził na boisku 116 minut.

