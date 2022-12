fot. PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona nie jest zadowolona z boiskowej postawy Raphinhi, dlatego władze rozważają wystawienie go na listę transferową. Brazylijczykiem zainteresowane są kluby Premier League.

FC Barcelona latem pozyskała brazylijskiego skrzydłowego

Jego dotychczasowa gra nie robi wrażenia na sztabie szkoleniowym

Środowisko Raphinhi domaga się większego zaufania

FC Barcelona przyzna się do niepowodzenia?

Latem do FC Barcelony trafiło wielu zawodników. Wśród nich był również Raphinha, na sprzedaży którego Leeds United zarobiło aż 58 milionów euro. Po Brazylijczyku spodziewano się zdecydowanie lepszej gry, w związku z czym jego obecna postawa nie budzi przesadnego optymizmu.

W trzynastu ligowych występach Raphinha zdobył dwie bramki, do których dołożył także dwie asysty. Zaledwie sześć razy zaczynał mecz od pierwszej minuty, częściej wchodzą na boisko z ławki rezerwowych. Nie najlepiej poradził sobie również na mistrzostwach świata w Katarze, gdzie nie zaliczył żadnego trafienia, a reprezentacja Brazylii odpadła już w ćwierćfinale.

Mając na uwadze mizerną dyspozycję Raphinhi oraz problemy finansowe klubu, władze rozważają wystawienie go latem na listę sprzedażową. Bez wątpienia byłoby to przyznanie się do błędu, lecz dłuższe zatrzymanie skrzydłowego w zespole może sprawić, że “Duma Katalonii” nie odzyska większości zainwestowanej kwoty. Zainteresowane letnim transferem wykazują ekipy z Premier League.

Środowisko byłego zawodnika Leeds United domaga się natomiast większego zaufania ze strony sztabu szkoleniowego. Raphinha wierzy, że może zdecydowanie poprawić swoją grę na Camp Nou, a za przykład podawana jest sytuacja Viniciusa Juniora, który po bardzo trudnych początkach w Realu Madryt stał się kluczowym elementem ofensywy.

Zobacz również: