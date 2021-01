Eric Garcia gotowy grać za darmo. Barca odrzuca jednak transfer

Kandydat na prezydenta Barcelony Victor Font zaapelował do Komisji Zarządzającej Barcelony o sprowadzenie do zespołu Erica Garcii przed zamknięciem zimowego okna transferowego. Utalentowany obrońca ma nawet wyrażać gotowość do gry w katalońskim zespole do końca obecnego sezonu za darmo.

FC Barcelona ze sprowadzeniem Erika Garcii łączona jest już od lata ubiegłego roku. Wówczas jednak oba kluby nie doszły do porozumienia w sprawie warunków transferu. Nic nie wskazuje również na to, aby Hiszpan, mimo swojej determinacji, wrócił do katalońskiego klubu zimą. Na przeszkodzie stoi bowiem trudna sytuacja finansowa katalońskiego klubu.

– Prosimy pełniący obowiązki zarząd o pozyskanie Erika Garcii – powiedział Font podczas środowej konferencji prasowej. – Koeman poprosił o niego, nasza struktura sportowa to popiera. Sam zawodnik chce przyjść, ponieważ latem są Mistrzostwa Europy – kontynuował, cytowany przez ESPN.

– Byłby fundamentalny w walce o trzy trofea w tym sezonie. Wiemy, że City zaakceptowałoby ofertę w wysokości 3 milionów euro plus bonusy i nie musielibyśmy wykładać tej kwoty do przyszłego sezonu. To dużo mniej niż Barca oferowała cztery miesiące temu – mówił Font.

– Zawodnik jest gotowy na duży wysiłek i nieotrzymywanie pensji do końca sezonu – dodał jeden z kandydatów na prezydenta.

Komisja mówi nie

Obowiązki prezydenta Barcelony pełni obecnie Carles Tuquets, ale nie ma uprawnień pozwalających mu na sprowadzenie nowych zawodników. Na początku stycznia spotkał się z trzema kandydatami na prezydenta – Fontem, Joanem Laportą i Toni Freixą. Podczas spotkania uzgodniono, że ze względu na sytuację finansową klubu, poczekają z podpisaniem kontraktu z Garcią do lata. Wówczas wygaśnie jego obecna umowa z Manchesterem City i będzie wolnym zawodnikiem.

Środowy apel Fonta spotkał się z konkretną odpowiedzią Komisji Zarządzającej, która zamierza zastosować się do wcześniejszych ustaleń. Tym samym Garcię na Camp Nou zobaczymy najwcześniej po zakończeniu obecnego sezonu.