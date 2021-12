fot. PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele według doniesień Footmercato.com zgodzi się na przedłużenia kontraktu z FC Barceloną. Francuz nie ustalił jeszcze wszystkich szczegółów nowej umowy, ale nie chce odejść.

Wciąż niejasna jest przyszłość Ousmane Dembele

W mediach pojawiały się różne informacje, a najnowsze wieści sugerują, że Francuz jednak zostanie w ekipie z Camp Nou

24-latek jak dotąd w szeregach Katalończyków wystąpił w 125 spotkaniach, notując w nich 30 trafień i 22 asysty

Dembele zdecydował się na przedłużenie umowy z Barceloną

Ousmane Dembele jest zawodnikiem ekipy z Camp Nou od 2017 roku. Zawodnik trafił do FC Barcelony z Borussii Dortmund za 135 milionów. Aktualny kontrakt skrzydłowego obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

Spekulacje na temat przyszłości Francuza trwają już od dobrych kilku miesięcy. Swego czasu pojawiały się informacje, że chętny na pozyskanie Dembele był Manchester United. Po tym jednak, jak do ekipy z Old Trafford trafili Jadon Sancho oraz Cristiano Ronaldo, to temat ostygł.

W trakcie trwającego sezonu Dembele wystąpił w zaledwie pięciu spotkaniach La Liga, w których zaliczył dwie asysty. Ponadto na koncie zawodnika są również trzy występy w Lidze Mistrzów. Rynkowa wartość Dembele wynosi mniej więcej 50 milionów euro.

Zespół piłkarz aktualnie plasuje się siódmej pozycji w ligowej tabeli z dorobkiem 28 punktów. We wtorkowy wieczór Katalończycy rozegrali zaległy mecz z Sevillą, który zakończył się remisem 1:1. Dembele rozegrał całe spotkanie.

Barca kolejny mecz w La Liga rozegra już w niedzielę 2 stycznia, gdy na wyjeździe zagra z Mallorką.

