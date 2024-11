fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jules Kounde i Ronald Araujo mogą zakotwiczyć w Chelsea

Chelsea przyzwyczaiła już do swojej ogromnej aktywności w trakcie sesji transferowych. Wszystko wskazuje na to, że w styczniu będzie podobnie. Według informacji TBR Football na radarze ekipy z Premier League znajdują się obrońcy FC Barcelony.

Źródło przekonuje, że Chelsea może niebawem spróbować pozyskać Julesa Kounde oraz Ronalda Araujo. Prawy obrońca w tej kampanii wystąpił jak na razie w 17 meczach. Z kolei Urugwajczyk jeszcze nie miał okazji pokazać się w tym sezonie na boisku, na co wpływ ma kontuzja.

Gdyby finalnie miało dojść do transferów z udziałem Kounde i Araujo, to władze The Blues musieliby się liczyć z wydatkiem na poziomie mniej więcej ponad 120 milionów euro. Każdy z piłkarzy ma kontrakt odpowiednio do końca czerwca 2026 i końca czerwca 2027 roku.

Barca jest aktualnie liderem ligi hiszpańskiej, mając na swoim koncie 33 punkty. To efekt jedenastu zwycięstw. Z placu gry na tarczy Katalończycy schodzili tylko razy. Nad drugim Realem Madryt ekipa Hansiego Flicka ma obecnie sześć oczek przewagi.

W najbliższy weekend Barca zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo w ramach 14. kolejki ligi hiszpańskiej. Mecz zacznie się o godzinie 21:00 w sobotę 23 listopada. Blaugrana ma zamiar wygrać siódmej spotkanie w tej kampanii w roli gościa.

