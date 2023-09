Źródło: Fabrizio Romano / The Rest is Football

Źródło: Fabrizio Romano / The Rest is Football

Fabrizio Romano w podcaście "The Rest is Football" zdradził, skąd często otrzymuje informacje o nowinkach transferowych. Otóż niektórzy piłkarze sami wysyłają sms-y do włoskiego dziennikarza, aby ten o nich napisał.