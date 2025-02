Fabregas chce zawodnika Barcelony. Możliwy nawet transfer

Cesc Fabregas podjął decyzję o nowym celu transferowym. Według El Nacional były piłkarz Barcelony i Arsenalu chce sprowadzić Pablo Torre do swojego zespołu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Pablo Torre może przenieść się do Como

Cesc Fabregas ma już określony cel transferowy na letnie okienko. Trener i współwłaściciel Como, klubu walczącego o utrzymanie w Serie A, chce sprowadzić Pablo Torre. Hiszpański pomocnik, mimo przebłysków w grze, nie cieszy się zaufaniem Hansiego Flicka w FC Barcelonie.

Torre rozegrał w tym sezonie dwanaście spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty, pokazując swój potencjał. Jednak ogromna konkurencja w środku pola pozbawiła go szansy na regularną gry. Dlatego możliwe, że latem odejdzie na wypożyczenie lub na stałe przeniesie się do innego klubu.

Como chce ugruntować swoją pozycję w Serie A po 18 latach poza elitą. Właśnie dlatego Fabregas szuka utalentowanych piłkarzy o dużym potencjale rozwoju. Dzięki świetnej wizji gry, umiejętnościom ofensywnym i zdolności do kreowania okazji 21-letni Hiszpan mógłby stać się kluczową postacią w zespole.

Barcelona preferuje jego wypożyczenie niż definitywny transfer. Mimo niewielu minut na boisku, Pablo Torre nadal uchodzi za piłkarza z dużym potencjałem.

Kataloński klub musi więc rozważyć, czy wypożyczenie do Włoch będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem, czy też pozostawić go w składzie. Cesc Fabregas liczy na to, że Torre stanie się jego nowym wzmocnieniem w Como. O przyszłości młodego pomocnika zadecydują najbliższe miesiące.

Zobacz także: Barcelona rozważa transfer napastnika. Są skłonni wydać 75 mln euro