Barcelona rozważa transfer napastnika. Są skłonni wydać 75 mln euro

Victor Osimhen na radarze Blaugrany

Victor Osimhen wciąż budzi spore zainteresowanie na rynku transferowym. Obecnie wypożyczony do Galatasaray, nigeryjski snajper przyciąga uwagę wielu europejskich zespołów, w tym FC Barcelony. Turecki klub miał zaproponować 65 milionów euro za wykup zawodnika, ale Napoli odrzuciło ofertę, ponieważ oczekują wyższej kwoty.

Blaugrana rozważa Osimhena jako opcję do wzmocnienia ataku. Klub nie może sobie pozwolić finansowo na Victora Gyokeresa, którego Sporting wycenia na ponad 100 milionów euro. W związku z tym Osimhen wydaje się bardziej przystępną alternatywą dla Katalończyków.

26-latek podczas letniego okienka transferowego niespodziewanie trafił do Turcji. Obecnie imponuje swoją skutecznością, a jego przenosiny do klubu z topu 5 lig europejskich po zakończeniu sezonu wydają się nieuniknione.

Barcelona byłaby skłonna zapłacić do 75 milionów euro za Nigeryjczyka, co nadal jest dużą kwotą, ale bardziej osiągalną niż ta wymagana za Gyokeresa. Kluczowe będzie stanowisko Napoli oraz chęć samego zawodnika do przeprowadzki na Camp Nou.

Nadchodzące letnie okno transferowe zadecyduje o przyszłości 26-letniego napastnika, który w bieżącym sezonie zdobył 17 bramek i zaliczył 5 asyst w 21 spotkaniach.

