LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Fabio Silva na celowniku Romy

AS Roma walczy w tym sezonie o mistrzostwo Włoch. Zespół prowadzony przez Gian Piero Gasperiniego zgromadził 27 oczek i zajmuje 4. miejsce w tabeli Serie A, tracąc jedynie punkt do liderującego Milanu. Mimo niezłych wyników, w drużynie Giallorossich zawodzi pozycja środkowego napastnika. Artem Dovbyk oraz Evan Ferguson nie spełniają bowiem pokładanych w nich oczekiwań, co wyraźnie ogranicza ofensywny potencjał rzymian.

Właśnie dlatego AS Roma planuje wzmocnić linię ataku już w styczniowym okienku transferowym. Zespół Wilków ten sposób zwiększyłby swoje szanse na zdobycie tytułu.

Jak podaje włoski dziennik „Corriere dello Sport”, rzymianie mogą spróbować wypożyczyć Fabio Silvę, który ma problemy z aklimatyzacją w Borussii Dortmund. Klub ze Stadio Olimpico mógłby dodatkowo wynegocjować opcję wykupu i następnie ją aktywować, jeśli Portugalczyk sprawdziłby się w Serie A oraz wniósłby odpowiednią jakość do drużyny.

Jednokrotny reprezentant Portugalii trafił do Borussii Dortmund w sierpniu 2025 roku, przechodząc na Signal Iduna Park za niespełna 23 miliony euro z Wolverhampton Wanderers. Do tej pory w barwach ekipy BVB rozegrał 12 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Statystyki nie robią więc większego wrażenia, dlatego pobyt na włoskich boiskach mógłby pomóc mu odbudować formę oraz odzyskać pewność siebie.