Według dziennika O Globo, transfer Fabinho z Liverpoolu do Al-Itthiad wkracza w decydującą fazę - piłkarz porozumiał się z saudyjskim klubem ws. indywidualnej umowy. The Reds czekają na przelew w wysokości 40 milionów funtów.

IMAGO / Peter Byrne Na zdjęciu: Fabinho

Al-Ittihad w tym tygodniu może sfinalizować transfer Fabinho

Saudyjczycy dogadali się już z Brazylijczykiem ws. indywidualnego kontraktu

Liverpool liczy na zarobek w wysokości około 40 mln funtów

Fabinho o krok od Al-Ittihad, Benzema i Kante czekają

Jak informuje brazylijski dziennik “O Globo”, Fabinho wreszcie uzgodnił warunki swojego kontraktu z Al-Ittihad i dał zielone światło na negocjacje saudyjskiego klubu z Liverpoolem. The Reds liczą na zarobek rzędu 40 milionów funtów.

Wszystko wskazuje na to, że transakcja ostatecznie dojdzie do skutku i defensywny pomocnik w zespole z Arabii Saudyjskiej będzie występował z Karimem Benzemą oraz N’Golo Kante. Al-Ittihad to obecny mistrz Saudi Pro League.

Fabinho przywdziewa koszulkę Liverpoolu od lipca 2018 roku, kiedy to trafił na Anfield za 45 milionów euro z występującego w Ligue 1 AS Monaco.