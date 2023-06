PressFocus Na zdjęciu: Scott McTominay

Scott McTominay może latem opuścić szeregi Manchesteru United

Wychowanek “Czerwonych Diabłów” jest celem transferowym Evertonu

W drużynie “The Toffes” mógłby liczyć na bardziej regularną grę

Scott McTominay zasili szeregi “The Toffes”?

Scott Mctominay po transferze Casemiro do Manchesteru United rzadko pojawia się na boisku. We wcześniejszych latach odgrywał ważną rolę w zespole “Czerwonych Diabłów”, jednak przeprowadzka Brazylijczyka na Old Trafford sprawiła, że Szkot pełni tylko rolę zmiennika w zespole Erika Ten Haga.

Miejsce na ławce rezerwowych ewidentnie nie przypadła do gustu samemu McTominayowi, który latem może rozważyć zmianę barw klubowych. Wcześniej media łączyły Szkota z transferem do Newcastle United, jednak według najnowszych informacji przekazanych przez dziennik “The Athletic”, drużyna Evertonu planuje sprowadzić do zespołu wychowanka Manchesteru United. “The Toffes” chcą wzmocnić przed najbliższym sezonem pozycję środkowego pomocnika, a 26-latek wydaje się do tego idealnym kandydatem.

38-krotny reprezentant Szkocji w niedawno zakończonym sezonie rozegrał łącznie w 39 spotkań. Trzykrotnie zdołał wpisać się na listę strzelców, a także zanotował jedną asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia Scotta McTominaya na 25 milionów euro i zapewne podobną kwotę mogą oczekiwać władze Manchesteru United.

