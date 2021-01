Juventus FC ma jeszcze na trwające okno transferowe plan, aby wzmocnić się kosztem Bayernu Monachium. Najnowsze informacje włoskich mediów wskazują, że mistrzowie Włoch chcą pozyskać Corentina Tolisso i Joshuuę Zirkzee.

Juventus FC chce wzmocnić swój skład na drugą część sezonu, aby zmniejszyć dystans do prowadzącego w tabeli Serie A duetu z Mediolanu. Liderem rozgrywek jest AC Milan. Z kolei na drugiej pozycji zadomowił się Inter Mediolan. Stara Dama do Rossonerich traci aktualnie siedem oczek, mając jednak jedno zaległe spotkanie do rozegrania.

W kontekście piłkarzy znajdujących się na celowniku Juve warto nadmienić, że Corentin Tolisso był bliski dołączenia do włoskiego klubu w 2017 roku. Francuz jednak ostatecznie podjął decyzję o transferze do ekipy z Bundesligi. Tymczasem trener Andrea Pirlo jest zwolennikiem talentu Joshuy Zirkzee, czytamy na łamach CalcioMercato.com.

Bayern i Juventus mają dobre relacje, jeśli chodzi o dokonywanie transferów. W przeszłości dochodziło między klubami do transakcji między innymi z udziałem: Douglasa Costy, Mehdiego Benatii, Kingsleya Comana, czy Arturo Vidala.

Najnowsze doniesienia włoskich dziennikarzy wskazują, że Stara Dama znów myśli o tym, aby wzmocnić się kosztem Bawarczyków. Joshuę Zirkzee turyński klub chciałby wypożyczyć na 18 miesięcy. Planem działaczy mistrzów Włoch jest też pozyskanie Corentina Tolisso, ale to chyba temat bardziej prawdopodobny na letnią sesję transferową.

W kontekście Holendra trzeba dodać, że także Parma Calcio jest zainteresowana tym zawodnikiem. Mając na uwadze to, że w ekipie z Allianz Stadium są tacy ofensywni piłkarze jak Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, czy Paulo Dybala, to na pewno w uprzywilejowanej pozycji w sprawie transferu zawodnika mogą być sternicy Gialloblu.

Zirkzee w trwającym sezonie wystąpił w trzech spotkaniach Bundesligi i jednym w Lidze Mistrzów. Do ekipy z Bawarii trafił w 2017 roku z akademii piłkarskiej Feyenoordu Rotterdam.



