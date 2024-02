fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen rozważa zmianę klubu

W Manchesterze United nie może liczyć na regularną grę

Opcjami są dla niego powrót do Ajaksu lub dalsze występy w Premier League

Christian Eriksen w ostatnich tygodniach stracił miejsce w składzie Manchesteru United. Na początku sezonu był pierwszym wyborem Erika ten Haga w środku pola, a po kontuzji zaczęły się jego problemy. Aktualnie wyżej stoją notowania takich piłkarzy, jak Kobbie Mainoo czy Scott McTominay. Duńczyk to rozumie, natomiast oczekuje regularnych występów w wyjściowej jedenastce, co skłania go do opuszczenia Old Trafford.

Kontrakt Eriksena obowiązuje do połowy 2025 roku, jednak rozstanie może nastąpić już tego lata. Zatrzymywać go za wszelką cenę nie zamierza również Manchester United, który planuje przyszłość bez 32-latka. Absolutnym oczkiem w głowie stał się Mainoo, wokół którego będzie budowany środek pola na najbliższe lata.

Nie brakuje chętnych na pozyskanie Eriksena, również w Premier League. Zainteresowanie transferem wykazuje Brentford, gdzie grał on przed przenosinami do Manchesteru United. W grę wchodzi również powrót do Ajaksu Amsterdam, skąd Eriksen wypłynął na szerokie wody.

