dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Eric Dier

Juventus zainteresowany Erikiem Dierem

Juventus planuje ruszyć na rynek transferowy po tym, jak poważnej kontuzji nabawił się Gleison Bremer. Przypomnijmy, że brazylijski obrońca zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, a to oznacza, że w trwającym sezonie najprawdopodobniej nie wybiegnie już na boisko. Włodarze Starej Damy przeczesują więc europejskie ligi w poszukiwaniu nowego stopera. Jednym z kandydatów na wzmocnienie Bianconerich jest Eric Dier – uważa Ekrem Konur.

Zdaniem tureckiego dziennikarza turyński gigant rozważa sprowadzenie angielskiego defensora, który jest na wylocie z Bayernu Monachium. Mierzący 191 centymetrów środkowy obrońca stracił bowiem na znaczeniu, gdy nowym trenerem bawarskiego zespołu został ogłoszony Vincent Kompany. Niemiecki klub podobno jest gotowy sprzedać w styczniu Erika Diera za 5 mln euro, a kolejnego lata zawodnik będzie dostępny za darmo.

Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i aktualnie nic nie wskazuje na to, by umowa miała zostać przedłużona. Wychowanek Sportingu Lizbona przywdziewa koszulkę ekipy Die Roten od stycznia 2024 roku, kiedy został wypożyczony do Bayernu Monachium z Tottenhamu Hotspur. Pół roku później klub z Allianz Areny pozyskał wszechstronnego piłkarza na zasadzie transferu definitywnego.

Serwis “Transfermarkt” wycenia 49-krotnego reprezentanta Anglii na 10 milionów euro.