Chelsea podała cenę za Enzo Fernandeza. Tyle musi zapłacić Real Madryt

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez wyceniony na 120 milionów euro

Enzo Fernandez jest jednym z najlepszych piłkarzy Chelsea i kluczową postacią środka pola londyńskiego zespołu. Nic więc dziwnego, że 25-letni pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W kontekście rozchwytywanego Argentyńczyka najczęściej wymienia się Real Madryt, który podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje przeprowadzić gruntowną renowację swojej drugiej linii.

Królewscy szukają zawodnika, który wniesie jakość, dynamikę oraz doświadczenie na najwyższym poziomie, a mistrz świata z Kataru idealnie wpisuje się w ten profil. Hiszpanie wiedzą już, z jakim wydatkiem musieliby się liczyć. Choć wcześniej w mediach przewijały się kwoty rzędu 100-110 milionów euro, to według katalońskiej gazety „Mundo Deportivo” Chelsea dokonała konkretnej wyceny i oczekuje minimum 120 milionów euro.

Londyńczycy zdają sobie sprawę z ambicji zawodnika oraz jego chęci podjęcia nowego wyzwania, ale nie zamierzają sprzedawać go poniżej realnej wartości. W ten sposób klub z zachodniego Londynu mógłby odzyskać pieniądze zainwestowane w Argentyńczyka. Czas pokaże, czy Real zdecyduje się na tak potężny wydatek w letnim oknie transferowym.

Enzo Fernandez trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku za 120 milionów euro z Benfiki Lizbona. Od tamtej pory rozegrał 151 spotkań, zdobył 27 bramek i zanotował 27 asyst. Jego umowa obowiązuje do 2032 roku, co tylko potwierdza, że ewentualni kupcy muszą sięgnąć głęboko do kieszeni, by zakontraktować etatowego reprezentanta Argentyny.