Chelsea nie ma zamiaru sprzedawać gwiazdora. Jest nietykalny

Enzo Fernandez, który jest łączony z przeprowadzką do La Ligi, najprawdopodobniej zostanie w Chelsea. Londyński klub nie ma bowiem zamiaru sprzedawać swojej gwiazdy - poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea odrzuci oferty za Enzo Fernandeza

Enzo Fernandez od kilku miesięcy jest poważnie łączony z przeprowadzką do La Ligi. Chrapkę na zakontraktowanie argentyńskiego pomocnika mają bowiem dwa kluby ze stolicy Hiszpanii, a mianowicie Real Madryt oraz Atletico Madryt. Sprowadzenie 24-latka będzie jednak bardzo trudnym zadaniem, ponieważ Chelsea nie ma zamiaru sprzedawać swojego gwiazdora – poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Włodarze ze Stamford Bridge uważają mistrza świata za kluczowego zawodnika zespołu The Blues, dlatego chcą go zatrzymać za wszelką cenę. Zatem wszystko wskazuje na to, że hiszpańscy giganci ostatecznie obejdą się smakiem. Trener londyńskiej ekipy – Enzo Maresca – jest zachwycony współpracą ze środkowym pomocnikiem i nie wyobraża sobie planowania kolejnego sezonu bez uwzględnienia 36-krotnego reprezentanta Argentyny.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Enzo Fernandez z powodzeniem występuje w barwach drużyny Niebieskich od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za 121 milionów euro z Benfiki Lizbona. Wcześniej przywdziewał koszulkę River Plate, skąd wypłynął na szerokie piłkarskie wody. 24-latek w koszulce Chelsea rozegrał łącznie 98 meczów, zdobył 13 bramek i zaliczył 14 asyst. Kontrakt argentyńskiego zawodnika z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2032 roku.