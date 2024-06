fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Manchester United chce pomocnika PSG

Paris Saint-Germain latem 2023 roku sprowadziło ze Sportingu utalentowanego Manuela Ugarte za okrągłe 60 milionów euro. Francuski gigant wygrał rywalizację z Chelsea, która również mocno o niego zabiegała. Debiutancki sezon na Parc des Princes nie był dla Urugwajczyka zbyt udany. Luis Enrique traktował go głównie jako rezerwowego, dając mu zgrać w 39 meczach, lecz rzadko wystawiając w pierwszym składzie.

Paryżanie obawiają się, że zainwestowane wielkie pieniądze się nie zwrócą, jeśli dalej będzie przesiadywał na ławce rezerwowych. Pojawił się więc pomysł, aby pożegnać Ugarte już tego lata. Enrique nie liczy na tego zawodnika i jest otwarty na jego sprzedaż. ESPN donosi wręcz, że Hiszpan definitywnie skreślił 23-latka.

Ugarte może więc trafić do Premier League z rocznym opóźnieniem. Tym razem nie Chelsea, lecz Manchester United wykazuje największe zainteresowanie sprowadzeniem go do siebie. Złożył już pierwszą propozycję, lecz nie spotkała się ona z uznaniem. Paris Saint-Germain chce zarobić na Urugwajczyku dokładnie taką sama kwotę, jaką przeznaczyło na jego transfer. Manchester United pragnie kontynuować negocjacje transferowe.

Sytuacja Ugarte stała się interesująca również dla innych ekip. Oprócz Manchesteru United, przyglądają się mu Bayern Monachium oraz Atletico Madryt.

Zobacz również: Euro 2024: Najlepsza jedenastka fazy grupowej. Oni błyszczą w Niemczech!